Spettacolo, Week news

Cosa fare oggi a Torino e dintorni, giovedì 18 giugno 2026

18/06/202618/06/2026
Papa Francesco

Rubrica di appuntamenti di cultura e intrattenimento a Torino e in Piemonte. 

Al Polo del 900 si parla di Francesco e Leone. Il podcast “Ho conosciuto Kurt Cobain”

Al Polo del 900 si parla di Francesco e Leone

Alle 18, al Polo del ‘900, piazzetta Antonicelli, i vaticanisti Salvatore Cernuzio, “Vatican News”, Elisabetta Piqué, “La Nacion”, Gerard O’Connell, “America Magazine” e “BBC”, con Gian Giacomo Migone, storico delle Americhe, e Luca Rolandi, Fondazione Donat-Cattin, intervengo sui “Due papi americani”.

Ho conosciuto Kurt Cobain

Alle 18,30, nel Giardino di Binaria, via Sestriere 34, reading musicale ispirato al podcast “Ho conosciuto Kurt Cobain”, con Paolo Maoret e Marco Degli Esposti. A seguire aperitivo. 

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