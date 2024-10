Cosa fare oggi a Torino e dintorni, mercoledì 30 ottobre 2024

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, oggi, mercoledì 30 ottobre 2024.

Arte nella fabbrica di cioccolato Gobino. “Pronto, Freud?” al Colosseo e doppio appuntamento jazz.

Arte nella fabbrica di cioccolato Gobino

Dalle 17,30, nei pressi della fabbrica di cioccolato Gobino, via Modena 62, premiazione e inaugurazione mostra artisti residenza GugArt3.

Ingresso libero. Fino al 2 novembre, 16,30-19,30.

Prenotazione gaia.palma@cmailander.it.

Pronto, Freud?

Alle 20,30 al teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, l’attrice Beatrice Arnera, nel suo esordio anche come autrice, porta in scena “Pronto, Freud?”, sulle tappe della sua infanzia, vita e terapia sul lettino dell’analista.

Biglietti teatrocolosseo.it

Jazz tra Rabezzana e Valdo Fusi

Alle 21,30 doppio appuntamento da scegliere per chi ama il jazz, tra l’Osteria Rabezzana, via San Francesco d’Assisi 23, con l’ironia dei Bubbles and Berries, e al Jazz Club di piazzale Valdo Fusi, nella serata più classica “The Chicago Blues Jam”.