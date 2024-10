Cosa fare oggi a Torino e dintorni, giovedì 10 ottobre

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, oggi, giovedì 10 ottobre.

Crocevia di Sguardi in via Cecchi. Canavese Coast to Coast. Gipsy party al Blah Blah.

Crocevia di Sguardi in via Cecchi

Alle 18, al Cecchi Point di via Cecchi 17, inaugurazione della serie di documentari “Crocevia di Sguardi”, con il primo trasmesso “Bye Bye Tiberias” di Lina Soualem.

Ingresso libero.

Canavese Coast to Coast

Alle 21, nell’ex chiesa SS. Trinità a Cuorgnè, in via Milite Ignoto 1, proiezione del video racconto del progetto di cammino “Lungo la via dell’Orco”.

Info labussoladibabele.com.

Gipsy party al Blah Blah

Dalle 21,30, serata Gipsy al Blah Blah, via Po 21.