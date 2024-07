Cosa fare oggi a Torino e dintorni, lunedì 15 luglio

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, oggi, lunedì 15 luglio.

Incontro Equipes Notre Dame. Presentazione Smoke Automatic Detection.

Equipes Notre Dame

Da oggi al 20 luglio, Inalpi Arena, corso Sebastopoli 123, 7500 equipiers da tutto il mondo si incontrano per il XIII Raduno Internazionale delle Equipes Notre Dame.

Smoke Automatic Detection

Alle 12, Circolo del Design, via San Francesco da Paola 17, presentazione progetto per individuare tempestivamente incendi nei territori montani. Sperimentazione in Alta Valle Susa. Tavola rotonda “Trasformazione digitale e cambiamenti climatici: nuove prospettive per la protezione del territorio”. Info 011/5534519.