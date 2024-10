Cosa fare oggi a Torino e dintorni, martedì 8 ottobre

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, oggi, martedì 8 ottobre.

Lo Russo in diretta radiofonica. Workshop su Zoom per Caregiver. Dialogo Socratico.

Lo Russo in diretta radiofonica

Alle 9, dall’Urban Lab di piazza Palazzo di Città, diretta radiofonica con il Sindaco di Torino, Stefamo Lo Russo, per la trasmissione “Tuttocittà. Il Sindaco in diretta”, realizzata da Zip e condotta da Orlando Ferraris, in onda su Radio Gtt, Zipnews.it e ToRadio, che si può ascoltare in FM 88.5 DAB+.

Per le vostre domande al Sindaco di Torino, via mail a redazione@zipnews.it oppure messaggio WhatsApp, anche durante la diretta, al numero 353/3711616.

Workshop su Zoom per Caregiver

Alle 20,45, su Zoom, incontro per chi assiste un familiare malato o disabile, con la Consulente Familiare Elena Casetta.

Gratuito. Info sms-whatsapp 353/4672774.

Dialogo Socratico

Alle 21, da Esprimersi, via Grassi 7, il filosofo Luigi Ciampolillo interviene su “Il dialogo Socratico nella consulenza filosofica.”

Gratuito. Prenotazioni 011/5363924.