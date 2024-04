Cosa fare oggi a Torino, giovedì 11 aprile

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, oggi, giovedì 11 aprile.

Il linguaggio della musica. Architetture e felicità. Arte al Pastis.

Il linguaggio della musica

Alle 17,30, alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266, il pianista e compositore Carlo Boccadoro parla del linguaggio della musica.

Per il ciclo “Convivio. Esperienze di crescita e conoscenza”.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 328/2291796, scuole@fondazionetrg.it.

Architetture e felicità

Alle 18, da Ultraspazio, via San Francesco da Paola 17, incontro con Edoardo Milesi di Studio Archos.

Per ciclo “Face to Face” Fondazione per l’architettura.

Arte al Pastis

Alle 18, al Pastis, piazza Emanuele Filiberto, mostra opere allievi Accademia Albertina, Camilla Delsignore e Fabrizio Fiore Re-Esistenze.

Coordina il docente Domenico Borrelli.

Per “Casa Accademia”.