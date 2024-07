Cosa fare oggi a Torino, martedì 23 luglio

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, oggi, martedì 23 luglio.

La Chiesa di Sant’Antonio Abate in via Po. Gialli al femminile a Bardonecchia. Camminata archeologica per i Notturni delle Rocche.

La Chiesa di Sant’Antonio Abate in via Po

Alle 17, al Museo Accorsi-Ometto, via Po 55, il direttore Luca Mana racconta la chiesa del 1600 che sorgeva dove oggi c’è il museo.

Costo 8 euro, prenotazione portale kalatà.

Gialli al femminile a Bardonecchia

Alle 17,30, alla Base Logistica, viale Bramafan 60, Bardonecchia, Franca Rizzi Martini presenta il libro “Il fiume senza luna”; Patrizia Monzeglio “La ragione del silenzio”, Neos.

Presenta Chiara Coratto.

Camminata archeologica per i Notturni delle Rocche

Alle 20,45, con ritrovo al Palazzetto Sport via Giardini a Corneliano d’Alba (CN), passeggiata naturalistica con approfondimento “Il Roero al tempo dei Romani”, con l’archeologo Gianmarco Gastone.

Organizzano Camminare Lentamente e Pro Loco.

Costo 10 euro, gratuito under12.

Iscrizione sul posto. Info 0173/976181.