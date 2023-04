Cosa fare oggi a Torino per le celebrazioni del XXV Aprile, Festa della Liberazione

Sono diffuse nei luoghi di memoria le commemorazioni pubbliche per il 25 aprile al Cimitero Monumentale (alle 10 e successivamente anche il 5 maggio, alle 9,30).

Presidio della memoria anche il Polo del ‘900, con al centro delle sue attività, e il Museo Diffuso della Resistenza che in occasione dei suoi 20 anni di vita si presenta con il suo allestimento restaurato e aggiornato, presentato alla cittadinanza proprio il 25 aprile con un programma di visite speciali (dalle ore 10 alle 20).

Si aggiungono poi proiezioni in omaggio alle donne partigiane con l’Archivio Cinematografico della Resistenza e, a cura di Istoreto, in mostra Vita partigiana. Prime fotografie della Resistenza. Alle 17.30 l’incontro con Barbara Berruti, Emiliano Paoletti e il Direttore di Domani per presentare il numero speciale di Dopo Domani curato dal Polo del ‘900, coordinamento Barbara Berruti, Chiara Colombini e Carlo Greppi interamente dedicato alla Resistenza.

Alle ore 18.30, il concerto Ezio Bosso: The Four Letters, una produzione originale ispirata alle lettere di quattro partigiani condannati a morte tra il 1943 e il 1944, a cura dell’Istituto piemontese A. Gramsci e eseguito dagli allievi del Conservatorio statale Giuseppe Verdi.

Ad aprire lo spettacolo la lettura delle lettere con gli allievi dell’Accademia teatrale Mario Brusa a cui si aggiunge la lettera inedita di un giovane condannato, custodita nell’archivio di Istoreto e resa pubblica per l’occasione.

La serata continua all’Auditorium ‘Giovanni Agnelli’ del Lingotto con il concerto – tutto esaurito – omaggio alle staffette partigiane di Vinicio Capossela.

Al Teatro Carignano, in collaborazione con il Centro Studi Primo Levi, si torna a interrogare la personalità immensa di Primo Levi, testimone sempre attuale, attraverso una lettura multilingua de La Tregua rivolta alle scuole e al pubblico, in occasione dei sessant’anni dall’uscita del romanzo. Lo spettacolo, accompagnato da un quartetto d’archi, e anticipato da una prova generale aperta al pubblico al Polo del ‘900, che si terrà domani, mercoledì 26 aprile, alle 18.

Le iniziative cittadine per il 78° anniversario della Liberazione proseguono fino al 15 maggio.

Per il programma completo, info e prenotazioni www.comune.torino.it/25aprile

Polo del ‘900 www.polodel900.it

Consigli Regionale del Piemonte www.cr.piemonte.it

Parallelamente al programma ufficiale, altri eventi oggi celebrano la Liberazione.

Dalle 14,30 alle 19,30, da Spazio211, via Cigna 211, “Omega X Resistenza”, festa di RadioOhm per la Liberazione e ricordo di Gianpaolo “Zampa” Carlino, speaker e anima di RadioOhm.

Musica, laboratori, giochi per bambini.

Ingresso libero.

Alle 21, online e accessibile a tutti su Google Meet (meet.google.com/rhf-tkqq-kfr), la videoconferenza “Resistenza e Liberazione”.

A cura del Centro Studi Cultura e Società.

In foto: FESTA DANZANTE LIBERAZIONE, 1945 ARCHIVIO ISTORETO.jpg