Cosa fare oggi a Torino, venerdì 10 maggio

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, oggi, venerdì 10 maggio.

Allo Iaad c’è Carlo Lucarelli. Amelie Nothomb alla libreria Ciurma. Israele e Palestina: quali prospettive?

Allo Iaad c’è Carlo Lucarelli

Alle 14, allo Iaad, corso Regio Parco 15, incontro con lo scrittore, autore tv, sceneggiatore Carlo Lucarelli.

Per ciclo “Add dialogue to your design”.

Amelie Nothomb alla libreria Ciurma

Alle 19,30, libreria Ciurma, via Caprera 28/B, incontro e firmacopie della celebre scrittrice belga Amelie Nothomb.

Israele e Palestina: quali prospettive?

Alle 21, alla Casa Quartiere San Salvario, via Morgari 14, dibattito con la giornalista Paola Caridi e Arturo Marzano, Università di Pisa, su “Israele e Palestina: quali prospettive?”. Modera Rosita Di Peri, UniTo.