Cosa fare oggi a Torino, venerdì 22 marzo

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, oggi, venerdì 22 marzo.

Vino è donna. Aperitivo letterario in osteria. Essere figli oggi.

Vino è donna

Alle 17,30, al Centro Pannunzio, via Maria Vittoria 35H, presentazione del libro di Maria Luisa Alberico “Vino è donna. Da baccanti a sommelier”, Pedrini Edizioni.

Con Mara Antonaccio e Salvatore Vullo.

Aperitivo letterario in Osteria

Alle 18, all’Osteria Rabezzana, via San Francesco d’Assisi 23/c, per l’“Aperitivo letterario in Osteria”, Loderingo Dè Malavolti , di Walter Castagno, edizioni Tripla EEE. Prenotazioni 011/543070.

Essere figli oggi

Alle 18,30, al Circolo dei lettori, via Bogino 9, conferenza “Essere figli oggi. Cosa ne dicono degli psicoanalisti?”.

Con Viviana Monti, Mauto Musso e Norma Stalla. Presiede Sergio Caretto.

Organizza Scuola Lacaniana di Psicoanalisi.

Ingresso libero.