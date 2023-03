Cosa fare oggi: speciale Festa della Donna

Oggi, 8 marzo, si celebrano le donne e molti musei e istituzioni culturali torinesi offrono visite guidate e ingressi dedicati.

GAM, MAO e Palazzo Madama

Fondazione Torino Musei celebra la Giornata internazionale della donna proponendo l’ingresso gratuito per tutte le donne alle collezioni permanenti e alle mostre della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, del MAO Museo d’Arte Orientale e di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica.

Dall’offerta sono escluse le mostre temporanee con biglietteria separata.

Oggi, mercoledì 8 marzo alle 15, la GAM, nell’ambito dei progetti dedicati all’inclusione e accessibilità, insieme al Centro Studi EducArte e all’Associazione Mosaico – Azioni per i rifugiati propone un pomeriggio di racconto che presenta i risultati del lavoro svolto insieme in questi mesi. Inaugurazione dell’installazione collettiva Man mano realizzata con un gruppo di donne rifugiate e, a seguire in Sala Uno, la conferenza dal titolo Donne rifugiate: partecipare per cambiare la narrazione che vede protagoniste donne rifugiate insieme a rappresentanti istituzionali della Città di Torino. Ingresso libero

Oggi, mercoledì 8 marzo, alle 16,30, al MAO, visita guidata tematica sulle opere d’arte del Museo che rappresentano forme femminili del divino. Un modo per conoscere alcune fra le svariate manifestazioni pacifiche e irate della Dea che caratterizzano induismo e buddhismo. Prenotazione obbligatoria, disponibilità fino ad esaurimento posti, prenotazioniftm@arteintorino.com. Costo: 6 euro per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe.

Oggi, mercoledì 8 marzo, alle 17, a Palazzo Madama, conferenza con Virginia Bertone Maria Paola Ruffino, di Palazzo Madama, che affronta la storia, prevalentemente maschile, della produzione tessile e che ha visto le donne protagoniste nelle arti fiorite nell’ambiente domestico, in particolare il ricamo e il merletto. Attività dapprima dell’aristocrazia, queste arti toccarono ogni strato sociale, costituendo un valore forte comune. L’apprendimento del ricamo è stato per molte ragazze occasione di alfabetizzazione, strumento di affermazione e di racconto di sé. E tramite il recupero delle tecniche del merletto abbandonate, diverse nobildonne in Italia hanno dato vita alla fine del XIX secolo a progetti di solidarietà sociale, volti a offrire alle giovani la possibilità di mantenersi con il proprio lavoro.

Ingresso libero. Prenotazione consigliata madamadidattica@fondazionetorinomusei.it

La Festa delle Donne nelle biblioteche civiche

Oggi, mercoledì 8 marzo, alle 15, alla biblioteca civica Centrale, via della Cittadella 5, voci e musiche per raccontare la complessità dell’essere donna.

Reading a cura di Volontarie e Volontari del Servizio Civile Universale.

Alle 17, sempre alla biblioteca civica Centrale, proiezione di cortometraggi provenienti dall’edizione 2022 del Très Court International Film Festival, in collaborazione con l’Alliance française di Torino. Parole di donne è una panoramica creativa sulle realtà femminili che mettono in luce punti di vista, ritratti, testimonianze, storie di vita, lotte, piccole o grandi vittorie delle donne. Lontano dai cliché e dai luoghi comuni, una varietà di universi femminili a testimonianza della realtà contemporanea

Oggi, mercoledì 8 marzo, alle 17, alla biblioteca civica Cascina Marchesa, corso Vercelli 141/7, Valeria Amerano presenta la sua raccolta di poesie “Note di un carillon”.

Donne celebri nel Gabinetto delle Miniature del Palazzo Reale

In occasione della Festa Internazionale della Donna, i Musei Reali pubblicano il volume Donne celebri nel Gabinetto delle Miniature del Palazzo Reale di Torino, realizzato con il sostegno del Rotary Club Torino Palazzo Reale, Rotary F.R.A.C.H. e Zonta Torino.

Il volume, curato da Lorenza Santa con la collaborazione di Gelsomina Spione dell’Università di Torino-Dipartimento Studi Storici, pubblicato da Editris, è incentrato sulle miniature femminili presenti nel prezioso Gabinetto delle Miniature nell’Appartamento della regina Maria Teresa al primo piano di Palazzo Reale.

Il volume è disponibile da oggi, mercoledì 8 marzo, nel Museum Shop dei Musei Reali, al primo piano della Galleria Sabauda.

La mostra fotografica “Donne, Scienza e Lavoro”

Nell’ambito delle iniziative sostenute dal Consiglio regionale per la Festa della Donna, è visitabile all’Urp in via Arsenale 14/G la mostra fotografica “Donne, Scienza e Lavoro” che rimarrà esposta nelle vetrine fino al 31 marzo.

La mostra è stata promossa dal Consiglio regionale del Piemonte e dalla Consulta femminile regionale, realizzata dall’associazione Toponomastica femminile in collaborazione con la Consigliera di Parità della Regione Piemonte.