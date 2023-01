Cos’è il Giorno della Memoria e perché si celebra il 27 gennaio

Il Giorno della memoria è sempre celebrato il 27 gennaio, sia in Italia che nel resto del mondo.

Il motivo per cui si celebra il 27 gennaio è perché quel giorno, nel 1945, il campo di concentramento nazista di Auschwitz, nei pressi di Cracovia, in Polonia, viene liberato dall’esercito sovietico.

Con la legge 211, dal 2000, in Italia ogni 27 gennaio si commemora il “Giorno della memoria”: una commemorazione pubblica non soltanto della Shoah, ma anche delle leggi razziali approvate sotto il fascismo, di tutti gli italiani, ebrei e non, che sono stati uccisi, deportati ed imprigionati, e di tutti coloro che si sono opposti alla ‘soluzione finale’ voluta dai nazisti, spesso rischiando la vita.

L’ONU nel 2005 proclama il 27 gennaio Giornata Internazionale della Commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riunitasi il 1° novembre 2005, ha proclamato ufficialmente, in occasione dei 60 anni dalla liberazione dei campi di concentramento, il 27 gennaio Giornata Internazionale della Commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto.

L’Italia ha anticipato di 5 anni la risoluzione dell’ONU, insieme a numerosi altri paesi che avevano istituito giornate commemorative nazionali per il 27 gennaio, come la Germania (1996) o il Regno Unito dal (2001)