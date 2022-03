Cos’è la medicina d’insieme? Se ne parla martedì 22 marzo a Martedì Scienza

Alle 10 di martedì 22 marzo, all’Hotel Concord, via Lagrange 47, il cardiologo Francesco Milone e gli oncologi Lucio Buffoni e Viviana Contu intervengono sul tema “Medicina d’insieme. La prevenzione nel rispetto dell’ambiente: un nuovo paradigma di cura“.

Per i Martedì Salute.

La Medicina d’insieme: che cos’è e quali sono i suoi obiettivi? Lo racconta una delle relatrici, la dottoressa Viviana Contu, oncologa di Humanitas Gradenigo e titolare del nuovo ambulatorio che l’ospedale dedica a questa specialità, in una news sul sito di Humanitas Gradenigo.

“La Medicina d’insieme è un percorso di accudimento più che di cura – premette la dottoressa Contu -. Si chiama così perché racchiude al suo interno il focus sul paziente, considerato nella sua totalità, ma anche il sodalizio imprescindibile tra paziente, medico ed équipe”.

Aggiunge la dottoressa Contu “Recuperare una visione di insieme ci permette di offrire ai pazienti un percorso con tre ambiziosi obiettivi: adottare una prevenzione personalizzata, rendere più efficaci i trattamenti in corso, agire sui sintomi che peggiorano la qualità di vita delle persone”.

Come si svolge il percorso di Medicina d’insieme? “Agendo sui fattori di rischio che io definisco “autoinflitti” perché siamo noi stessi a scegliere percorsi che risultano dannosi per la nostra salute – conclude la dottoressa Contu -. L’alimentazione, l’attività fisica, la gestione del sonno e dello stress, la valutazione del microbiota sono i fattori di rischio che possiamo affrontare e migliorare per portare beneficio al nostro stato di salute”

La video-intervista alla dottoressa Contu sul sito di Humanitas Gradenigo.

–