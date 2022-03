Covid 19: il Piemonte da lunedì 7 marzo in zona bianca

Continua il calo del contagio e della pressione ospedaliera

Da lunedì 7 marzo il Piemonte sarà in zona bianca: nella settimana 21-27 febbraio in Piemonte il numero dei nuovi casi risulta in riduzione rispetto alla settimana precedente. Migliora il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e quello dei posti letto ordinari. Si riduce l’incidenza che passa a 279,02 casi ogni 100 mila abitanti e la percentuale di positività dei tamponi si riduce al 12%.

La campagna vaccinale prosegue: dall’inizio si è proceduto all’inoculazione di 9.659.201 dosi, di cui 3.303.426 come seconde e 2.756.210 come terze. In totale, nei primi quattro giorni, sono state somministrate 651 dosi di Novavax. Somministrate in totale 1.998 quarte dosi ai soggetti fragili

I cambiamenti rispetto alla zona gialla sono pressocché nulli: il colore delle regioni rappresenta un parametro per tenere sotto controllo la capienza degli ospedali che sarà archiviato a partire dal 1°aprile.

Gli spostamenti sono permessi ovunque purché si sia in possesso del green pass rafforzato.