Covid, da domani in vigore la nuova ordinanza di Cirio: ecco che cosa prevede

Da lunedì 2 a martedì 24 novembre sarà in vigore la nuova ordinanza regionale firmata dal governatore Cirio con ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza Covid, in particolare sul fronte scuola e trasporto pubblico.

Ecco che cosa prevede la nuova ordinanza.

Didattica a distanza

Dal 2 al 24 novembre nelle scuole superiori l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza per tutte le classi del ciclo di istruzione, “fatte salve le attività curriculari di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali”.

Trasporto pubblico

L’ordinanza mira inoltre a ridurre il rischio di contagio sui mezzi di trasporto pubblico limitandone la capienza. Nel documento si legge: “Per il trasporto pubblico di linea urbano, extraurbano e ferroviario di competenza della Regione Piemonte è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% dei posti previsti dalla carta di circolazione del singolo mezzo, con utilizzo prioritario dei posti seduti, demandando, per il trasporto di linea urbano, agli organi competenti, entro il 4 novembre 2020, l’introduzione di servizi aggiuntivi, a carico della Regione Piemonte, laddove, in base ai dati riscontrati emergano particolari esigenze”