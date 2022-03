Mentre si avvicina la fase di allentamento delle restrizioni anti-Covid il Piemonte supera il milione di positivi dall’inizio dell’emergenza.

Oggi sono 2.244 i nuovi casi di persone risultate positive pari al 7,1% dei 31.503 tamponi eseguiti.

L’Unità di crisi regionale ha registrato anche quattro decessi, nessuno di oggi, che portano il totale delle vittime a 13.113, e 1.742 guariti, per un totale di 944.579.

In calo i ricoveri, sono 29 i pazienti in intensiva e 635 quelli nei reparti ordinari.

Sono 5.977 invece le persone che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid.

A 283 è stata somministrata la prima dose, a 1.173 la seconda, a 3.343 la terza.

Dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate di 9.701.377 dosi

Per quanto riguarda il vaccino Novavax nei primi undici giorni sono state somministrate solo 1.372 dosi.