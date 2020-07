Covid: il Piemonte sotto osservazione, tre focolai, 9 nuovi contagi

In Piemonte ci sono 9 nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19, ed è una delle cinque regioni d’Italia dove l’indice Rt è sopra la soglia 1, quindi rimane sotto osservazione.

Nelle ultime 24 ore si è registrato un solo decesso, mentre resta pressochè invariato il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva del Piemonte: nove.

Il totale dei deceduti risultati positivi al virus è di 4.111 così suddivisi su base provinciale: 677 Alessandria, 255 Asti, 208 Biella, 396 Cuneo, 367 Novara, 1815 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 39 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I guariti dal Coronavirus sono 69: il totale sale a 25448, mentre altri 866 pazienti sono considerati in via di guarigione.

il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Piemonte comunica che le persone in isolamento domiciliare sono 870 e i tamponi processati in totale 447.166, di cui 245.401 risultati negativi.

Che il virus è ancora in circolazione lo dimostrano i tre focolai che interessano la regione: quello di Pagno, nel Saluzzese, quello dell’alto Verbano con il contagio di due transfrontralieri e quello della casa di riposo di San Salvatore Monferrato, con 4 decessi.