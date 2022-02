Covid: in Piemonte 1.826 nuovi contagi, 6 decessi

Secondo l’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi regionale sono 1.826 i nuovi contagi in Piemonte.

Stabile il numero dei ricoverati in in terapia intensiva: 39. I ricoverati non in terapia intensiva sono 969 (-47 rispetto a ieri)

Le persone in isolamento domiciliare sono 46.173. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.591.187 (+34.754 rispetto a ieri).

I nuovi decessi sono 6, 2 di oggi.

I pazienti guariti diventano complessivamente 919.438 (+ 2.595 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 75.798 Alessandria, 42.641 Asti, 35.989 Biella, 124.473 Cuneo, 71.211 Novara, 491.670 Torino, 32.650 Vercelli, 32.862 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.650 extraregione e 8.494 in fase di definizione.