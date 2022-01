Sono 14.103 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 , pari al 19,6% di 72.103 tamponi eseguiti, di cui 58.167 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 136 (+14), mentre quelli non in terapia intensiva sono 1.513 (+53).

In regione il totale dei casi positivi è pari a 564.942, così suddivisi: 47.498 Alessandria, 26.940 Asti, 19.339 Biella, 79.918 Cuneo, 43.869 Novara, 292.135 Torino, 19.511 Vercelli, 20.947 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.606 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

Sono 12, i decessi di persone positive al Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, in totale dall’inizio della pandemia 12.119.

Se il trend rimane questo tra due settimane probabile passaggio alla zona arancione.