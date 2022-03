Covid in Piemonte: 2.525 nuovi contagi, 2 decessi

Si registra un lieve decremento dei contagi da Covid nell’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi regionale, seppur con un numero minore di tamponi eseguiti: sono 2.525 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, con il totale dei casi positivi che diventa 1.040.314.

Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva: 24. I ricoverati non in terapia intensiva sono 565 (-3 rispetto a ieri)

I nuovi decessi sono 2, nessuno di oggi. Il totale diventa quindi 13.175 deceduti risultati positivi al virus

I pazienti guariti diventano complessivamente 976.103 (+2.504 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 82.673 Alessandria, 45.204 Asti, 38003 Biella, 129.508 Cuneo, 74.945 Novara, 522.164 Torino, 34.769 Vercelli, 35.477 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.979 extraregione e 9.381 in fase di definizione.