Covid in Piemonte: 228 nuovi contagi, stabili i ricoveri

Sono stabili i ricoveri di pazienti Covid in Piemonte. Come comunica l’Unità di Crisi nel bollettino del 27 ottobre, i ricoverati in terapia intensiva sono 17 (dato invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 184 (dato invariato rispetto a ieri).

I nuovi contagi sono 228, pari allo 0,5% di 48.272 tamponi eseguiti, di cui 41.272 antigenici. Dei 228 nuovi casi, gli asintomatici sono 115 (50,4%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 387.989, così suddivisi su base provinciale: 31.943 Alessandria, 18.558 Asti, 12.215 Biella, 55.903 Cuneo, 30.063 Novara, 206.651 Torino, 14.440 Vercelli, 13.782 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.602 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.832 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I tamponi diagnostici finora processati sono 8.138.208 (+48.272 rispetto a ieri), di cui 2.349.464 risultati negativi.

Si conta un decesso di persona positiva al test del Covid-19, non riferita ad oggi. Il totale diventa 11.807 deceduti risultati positivi al virus: 1.581 Alessandria, 722 Asti, 436 Biella, 1.467 Cuneo, 950 Novara, 5.641 Torino, 533 Vercelli, 376 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti diventano complessivamente 372.285 (+184 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 30.028 Alessandria, 17.662 Asti, 11.715 Biella, 53.833 Cuneo, 28.983 Novara, 198.917 Torino, 13.759 Vercelli, 13.335 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.509 extraregione e 2.544 in fase di