Covid, in Piemonte 367 nuovi casi, 1 decesso

Sono 367 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, come comunicato dall’Unità di Crisi regionale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 393.645, così suddivisi su base provinciale: 32.422 Alessandria, 18.909 Asti, 12.420 Biella, 56.581 Cuneo, 30.447 Novara, 209.725 Torino, 14.671 Vercelli, 13.920 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.630 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.920 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva: 24. I ricoverati non in terapia intensiva sono 264 (+11 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.753

I tamponi diagnostici finora processati sono 9.029.058 (+36.648 rispetto a ieri), di cui 2.429.577 risultati negativi.

Si registra un decesso di persona positiva al test del Covid-19. Il totale diventa quindi 11.850 deceduti risultati positivi al virus: 1.592 Alessandria, 725 Asti, 436 Biella, 1.468 Cuneo, 951 Novara, 5.658 Torino, 539 Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 104 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti diventano complessivamente 375.754 (+114 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 30.397 Alessandria, 17.904 Asti, 11.815 Biella, 54.298 Cuneo, 29.198 Novara, 200.762 Torino, 13.887 Vercelli, 13.410 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.523 extraregione e 2.560 in fase di definizione.