Covid in Piemonte: 8.673 nuovi contagi, +13 pazienti in terapia intensiva

Nel bollettino del 23 gennaio l’Unità di Crisi regionale comunica 8.673 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte. Il totale sale a 793.382.

Crescono di 13 unità i ricoverati in terapia intensiva: in totale 155. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.120 (+35 rispetto al giorno precedente). Le persone in isolamento domiciliare sono 173.346

Si contano 11 nuovi decessi, 1 di oggi, con il totale che sale a 12.462.

I pazienti guariti diventano complessivamente 605.299 (+6.021 rispetto al giorno precedente).