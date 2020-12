Covid in Piemonte: crescono i ricoverati in terapia intensiva, +59 decessi

Crescono i pazienti positivi al Covid ricoverati in terapia intensiva in Piemonte. Le persone attualmente ricoverate sono 304, con un incremento di 4 unità rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.857 (-148 rispetto a ieri), le persone in isolamento domiciliare sono 53.700. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.749.139 (+18.227 rispetto a ieri), di cui 847.912 risultati negativi. Lo comunica l’Unità di Crisi della Regione nel bollettino di oggi, 12 dicembre.

I nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 sono 1.443, pari al 7,9% dei 18.227 tamponi eseguiti. Dei 1443 nuovi casi, gli asintomatici sono 622, pari al 43,1%. Questa la ripartizione dei casi: 394 screening, 704 contatti di caso, 345 con indagine in corso; per ambito: 235 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 84 scolastico, 1.124 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 184.527, così suddivisi su base provinciale: 16.222 Alessandria, 8813 Asti, 6380 Biella, 25.492 Cuneo, 14.326 Novara, 97.616 Torino, 6961 Vercelli, 6119 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 983 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1615 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I nuovi decessi sono 59, di cui 3 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale dei morti sale così a 7052: 1070 Alessandria, 418 Asti, 302 Biella, 760 Cuneo, 600 Novara, 3269 Torino, 335 Vercelli, 228 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti sono complessivamente 119.614 (+3514 rispetto a ieri): 9469 Alessandria, 6395 Asti, 3760 Biella, 14.915 Cuneo, 8573 Novara, 66.924 Torino, 4541 Vercelli, 3847 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 583 extraregione e 607 in fase di definizione.