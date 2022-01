Covid, in Piemonte superata quota mezzo milione di casi da inizio pandemia

Sfondano quota mezzo milione i casi di positività al Covid in Piemonte dall’inizio dell’epidemia.

Nel bollettino odierno l’Unità di Crisi segnala 7.450 nuovi contagi, che hanno portato il totale a 506.247.

I ricoveri in terapia intensiva sono 108 (+1 rispetto a ieri), in altri reparti 1.242 (+19). Le persone in isolamento domiciliare sono 77.190.

Si registrano 9 nuovi decessi di persone positive al Covid, di cui uno avvenuto oggi. Il totale dall’inizio della pandemia è 12.059.