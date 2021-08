Covid Piemonte: 2 pazienti in più in terapia intensiva, più guariti che contagi

Il numero dei pazienti guariti dal Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte supera quello dei nuovi contagi. L’Unità di Crisi, nel bollettino del 13 agosto, comunica infatti 280 nuovi casi di persone positive al test, pari all’1,4 % di 20.198 tamponi eseguiti, contro 282 pazienti guariti in più.

Aumentano i ricoverati in terapia intensiva, in totale 7 (+2), 6 non vaccinati e uno che ha completato il ciclo vaccinale ma è un paziente con numerose comorbidità, tra le quali obesità e diabete.

I ricoverati non in terapia intensiva sono 117 (+3 rispetto a ieri), 77 non vaccinati e 40 vaccinati ma tutti paucisintomatici.

Non si registrano nuovi decessi, con il totale che rimane di 11.704 deceduti risultati positivi al virus,

Per quanto riguarda i vaccini, dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.201.500 dosi (di cui 2.344.671 come seconde), corrispondenti al 96,4 % di 5.247.380 finora disponibili per il Piemonte (percentuale inferiore a quella di ieri perché comprende le 141.750 dosi di Pfizer caricate in piattaforma).