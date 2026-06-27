Cosa fare a Torino e dintorni nel weekend 27-28 giugno 2026

Rubrica di appuntamenti di cultura e intrattenimento a Torino e in Piemonte.
I Pokémon al Palavillage. A Pianezza si elegge la dama dei castelli. Moncalieri, castello segreto.
Sabato con i Pokémon al Palavillage di Grugliasco
Sabato 27 giugno, dalle 10 alle 18, al Palavillage di Grugliasco, viale Lucio Battisti 10, Pokémon Day Torino 2026.
Torneo ufficiale, mini tornei per tutti, lezioni, collezionismo, scambio carte.
Ingresso gratuito.
A San Pancrazio-Pianezza la Dama dei Castelli
Alle 20,30, nel sagrato del Santuario di San Pancrazio, a Pianezza, sesta edizione della manifestazione storica “La Dama dei Castelli del Piemonte”.
Corteo con 150 figuranti in costume. Concorso per eleggere la Dama dei Castelli.
Ingresso libero.
A Moncalieri il castello non è più segreto
Domenica 28 giugno, alle 10,30, 12, 14,30 e 16,30, al Castello di Moncalieri, riprendono le visite guidate agli appartamenti reali posti sotto tutela dell’Arma del Carabinieri, con la novità nel percorso della Cappella Reale. Con i rievocatori de “Le vie del tempo”.
Degustazioni vermouth e cioccolato.
Ogni quarta domenica del mese fino a dicembre.
A cura Associazione Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri.
Intero 7 euro, ridotto 6-18 anni e disabili 5 euro, gratuito under 6.
Prenotazione visitmoncalieri.it/evento/castello-segreto.