Crolla un campanile nel Monferrato, nessun ferito

Un altro disastro in Piemonte, dopo il maltempo dei giorni scorsi. E’ crollato il campanile della chiesa sconsacrata di San Biagio, nel comune di Lu Monferrato. Qualche danno è stato provocato dai calcinacci agli edifici circostanti, ma non è stato necessario effettuare sgomberi e non vi sono feriti.

Il Governatore Alberto Cirio – che nei giorni scorsi ha ricevuto la solidarietà del Presidente della Repubblica – ha colto l’occasione per rinnovare la richiesta di declaratoria dello stato di emergenza.