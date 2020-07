Cuneo: piccolo focolaio a Pagno, contagiato anche il sindaco

A Pagno, paese della val Bronda, si è acceso un piccolo focolaio di sei riscontrati positivi, anche se asintomatici, al coronavirus. L’area sotto osservazione è quella del Saluzzese, risultato positivo anche il sindaco Nico Giusiano.

Il contagio sarebbe avvenuto in occasione di una cena ristretta tra alcuni amici in un paese della zona cui ha partecipato anche il primo cittadino.

Oggi intanto il bollettino ufficiale della Regione non ha registrato nuove vittime in Piemonte.