Da domani in Piemonte cade l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto

Da domani, 3 giugno, cade l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e nelle aree commerciali in Piemonte. L’ordinanza in vigore fino alla mezzanotte di domani non sarà infatti prorogata.

Il governatore Cirio comunque mette in guardia: “Dal 3 giugno torneranno a valere le nome del decreto del presidente Conte, ma siamo pronti però a nuovi interventi se si verificheranno delle storture. Ricordo a tutti che la regola è quella dell’obbligatorietà della mascherina ovunque non sia possibile garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

La scelta specifica adottata in Piemonte per questo lungo ponte del 2 giugno – conclude Cirio – è stata giusta, i controlli sono stati svolti in maniera intelligente e ci sono state, finora, poche contravvenzioni”.