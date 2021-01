Da oggi a venerdì 15, il Piemonte è in zona gialla. Tutte le regole da rispettare

La settimana entrante, da oggi, lunedì 11 a venerdì 15 gennaio, il Piemonte è in zona gialla, quindi spostamenti liberi ma all’interno della propria regione, sia pure con mascherina obbligatoria e distanziamento.

Aperti i bar e i ristoranti fino alle 18. Dopo quell’orario si potranno solo acquistare cibo e bevande da asporto o consegna a domicilio. Sono aperti anche i negozi e i centri commerciali.

Coprifuoco sempre in vigore dalle 22 alle 5.

Resta il divieto di muoversi fra regioni, per effetto del Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella serata del 4 gennaio, denominato Decreto Conte, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, in vigore fino 15 gennaio.

Bisogna attendere sino a lunedì 18 gennaio per il rientro delle scuole superiori, indice di contagio permettendo. Sono in aula già da giovedì 7 gennaio gli alunni di elementari e medie.