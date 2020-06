Da oggi l’app Immuni attiva anche in Piemonte

L’app Immuni, pensata per combattere i contagi da Coronavirus, arriva anche in Piemonte. Dopo un breve periodo di test in quattro regioni italiane (Liguria, Abruzzo, Marche e Puglia) l’app è da oggi attiva in tutta Italia.

Già dall’1 giugno tutti avevano la possibilità di scaricare Immuni dagli store iOS e Android.

L’app permette di tracciare gli incontri tra le persone in maniera anonima. Per questo ha ottenuto infatti la validazione dal Garante per la protezione dei dati personali per l’attenzione dedicata alla privacy.

Il funzionamento è semplice: Immuni sfrutta il bluetooth a basso consumo di energia per tracciare l’incontro (a meno di due metri di distanza e con una durata tra i 5 e i 30 minuti) assegnando un codice alle persone. Quando le strutture sanitarie e le Asl riscontrano un nuovo caso positivo, accertato con un tampone, dietro consenso del soggetto stesso inseriscono il suo codice anonimo di Immuni all’interno di un database. Chi ha avuto un contatto con un utente positivo, riceverà dunque una notifica.