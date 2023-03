Da smart city a smart land

Canavese 2030 organizza CONTAMINAZIONI, il primo festival dedicato al futuro del territorio

Da giovedì 23 a sabato 25 marzo 2023, a Ivrea, tre giorni di idee e progetti per parlare di sviluppo del territorio canavesano attraverso incontri e dibattiti dedicati ad ambiente e territorio, turismo, cultura, sport, digitale, industria, sostenibilità, agricoltura, infrastrutture e trasporti.

CONTAMINAZIONI

Ivrea, 16 marzo 2023. Generare luoghi di incontro, esplorare nuove forme del vivere insieme, creare connessioni tra mondi diversi, dare vita ad esperienze di progettazione e realizzazione ampliando la platea delle persone e delle organizzazioni disponibili a mettersi in gioco: è l’obiettivo di CONTAMINAZIONI, il primo festival dedicato allo sviluppo e al futuro del territorio canavesano, in programma dal 23 al 25 marzo a Ivrea, Città industriale del XX secolo nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco e Capitale Italiana del Libro 2022.

Ad organizzare la kermesse, Canavese2030, Think Tank di ispirazione civica e indipendente, animato da cittadini e organizzazioni che vogliono un territorio aperto, dove sperimentare politiche innovative, nel quale gli attori pubblici e privati si sentano responsabili delle proprie azioni verso la comunità. Un vero e proprio laboratorio nel quale produrre progetti e azioni, creare nuovi modelli di networking e mettere a fattore comune le singole competenze come moltiplicatori dei risultati, tra ambienti diversi e complementari, tra attori pubblici, gruppi privati, accademia, centri di ricerca, mondo politico e organi di informazione.

Talk, dibattiti e interventi animeranno tre giorni di eventi attraverso il coinvolgimento di esperti del settore, accademici, figure istituzionali e personaggi di spicco del mondo dell’innovazione, dell’economia, della cultura, del turismo, con un’ambizione ben definita: pensare il Canavese nel suo insieme, come un vero e proprio smart land. Cosa significa? Mettere al centro dell’attenzione i cittadini, le imprese con le loro esigenze e potenzialità, i turisti come stimolo e come risorsa; creare un contesto economico, sociale e ambientale attraente, in cui cittadini, imprese e amministrazioni possano vivere, lavorare e interagire al meglio; valorizzare e promuovere ciò che un territorio è in grado di produrre, offrire e vendere, con il contributo di tutte le forze politiche, economiche e sociali.

“Per il Canavese questa è una sfida che guarda al futuro, ma che trova solide radici nel passato: infatti, in Canavese, la “comunità”, nell’accezione di Adriano Olivetti, è stata il prototipo dello sviluppo territoriale diffuso e inclusivo”, dichiara Fabrizio Gea, Presidente Think Tank Canavese2030. “CONTAMINAZIONI rappresenta un cambio di passo non solo perché gli eventi di Canavese2030 da privati diventano pubblici ma perché i momenti di accountability, con i quali si rende conto ai cittadini di ciò che si sta facendo, si completano con momenti di confronto, di ascolto, di condivisione di idee e di progetti nell’ottica di costruire, tutti insieme, un territorio che possa con orgoglio chiamarsi Canavese Smart Land.”

Giovedì 23 marzo, alle ore 16.00, Accountability – il rendicontare lo stato dell’arte dei progetti per il futuro del Canavese – sarà il focus di apertura di CONTAMINAZIONI: a dare il via alla tre giorni di lavori, Giovanni Quaglia, Presidente della Fondazione CRT. All’interno dei diversi panel, moderati da Filomena Greco, giornalista de Il Sole 24 Ore, e dedicati al territorio e alle sue eccellenze, verranno presentati il Position Paper “Canavese Smart Land” sviluppato con Anci e Uncem, il sito www.canavese.com, che, attraverso il progetto “Canavese Digitale”, renderà fruibile in modo georeferenziato il lavoro di censimento e mappatura di tutte le eccellenze del territorio, e il Rilievo Olistico del Politecnico di Torino sul Canavese. Sarà inoltre l’occasione per “ringraziare” le 19 Eccellenze delle Eccellenze, ossia le realtà del territorio che hanno ricevuto, nel 2023, più di una selezione all’interno delle principali guide turistiche ed enogastronomiche italiane.

Venerdì 24 marzo, a partire dalle ore 9.30, i lavori saranno moderati da Francesco Antonioli, Direttore di Mondo Economico: Innovability Land, questo il titolo della giornata, prevede – oltre a tre tavole rotonde dedicate ai territori e alle loro identità, in cui si parlerà del Progetto di Ricerca Langhe Monferrato Roero Canavese, nato dalla convinzione che la collaborazione e la contaminazione tra buone pratiche siano un driver di crescita fondamentale – diversi speech motivazionali dedicati all’innovazione declinata in ambiti diversi.

A chiudere CONTAMINAZIONI, sabato 25 marzo, Innovability School, una mattinata di lavori in cui saranno 160 studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, divisi in 8 tavoli da 20 persone l’uno, a delineare idee e progetti per il futuro del Canavese. Con le loro proposte, i ragazzi potranno partecipare ad una Call for Ideas, realizzata in collaborazione con La Sentinella del Canavese, per lavorare concretamente allo sviluppo del territorio.

CONTAMINAZIONI è un progetto di Canavese2030, realizzato con il contributo di Fondazione CRT e Camera di Commercio di Torino, e con il patrocinio della Città di Ivrea, Ivrea Città Industriale del XX Secolo UNESCO, Ivrea Capitale italiana del Libro 2022, Città Metropolitana di Torino, Consiglio Regionale del Piemonte, Regione Piemonte, Commissione europea, Politecnico di Torino, 25 Aprile Faccio e Istituto Carlo Ubertini.