Da Vibes il gelato firmato Marco Vacchieri

A due passi dalla Mole il ristorante cocktail bar Vibes porta a Torino le Dolci intuizioni del gelatiere di Rivalta. Le ultime novità sono gelato, caffè e bagna cauda slow.

Vibes è un luogo che parla piemontese, con qualche tocco di novità e tanta attenzione a eccellenza e sostenibilità.

Un bistrot e cocktail bar torinese, all’angolo tra via Montebello e via Gaudenzio Ferrari, con una gelateria aldilà del portone a fianco.

Il progetto dell’imprenditore Fabrizio Rolando e della moglie Victoria, dopo qualche mese di rodaggio prende definitamente forma con una proposta ricca e variegata.

«Quando abbiamo acquisito Vibes – dice Fabrizio Rolando – avevamo l’obiettivo di creare un luogo dove poter gustare, rilassarsi e vibrare. Un locale dove prender cura di sé in qualunque momento della giornata. Così abbiamo creato un luogo dalle diverse anime dove sorseggiare un caffè con tutta calma, gustare un piatto di tradizione dal tocco insolito, bere un bicchiere di vino o un cocktail in compagnia o rinfrancarsi con un gelato fatto come una volta. Il filo conduttore che lega il tutto è sostenibilità, genuinità, qualità».

Materie prime selezionate e acquisite direttamente da produttori locali, che siano aziende agricole, allevatori o piccoli produttori. Autenticità, qualità, rispetto dell’ambiente gli elementi fondamentali.

Vibes si segnala anche per l’attenzione verso intolleranze e scelte alimentari vegetariane e vegane. Recentemente è entrato a far parte del circuito Mangiare Fuori Casa dell’Associazione Italiana Celiaci.

In cucina un giovane di vent’anni, Alberto Sperlinga, con esperienze a fianco di chef stellati come Marco Sacco e Giuseppe D’Errico.

Durante Terra Madre Salone del Gusto Vibes ha realizzato un piatto limited edition perfetto per condividere un aperitivo: la Cauda Slow.

Una bagna cauda alle nocciole del Piemonte Igp, senza aglio, delicata e gustosa servita con cubetti di carne di razza piemontese Presidio Slow Food, falde di peperone di Carmagnola Presidio Slow Food, finocchio e sedano tagliati a julienne.

In abbinamento un cocktail da bere senza mescolare: base gin, poi peperone giallo di Carmagnola, baccello di vaniglia, frutto della passione, spuma di curcuma e zafferano.

La carta dei cocktail è firmata dalla bar lady Paola Costamagna, peruviana di nascita ma di famiglia piemontese.

La vera novità è la gelateria di Vibes, nata in collaborazione con Dolci Intuizioni di Marco Vacchieri. Un gelato artigianale e naturale, realizzato esclusivamente con prodotti a filiera corta o controllata.

«Quando ci siamo trovati a riflettere sul passo successivo da intraprendere nell’evoluzione di Vibes – racconta Fabrizio Rolando – è stato immediato pensare ai dolci prodotti del territorio. E Marco Vacchieri è il miglior partner per intraprendere questo nuovo cammino. Con Marco condividiamo i valori etico-sociali, il rispetto per l’ambiente ed entrambi lavoriamo per offrire massima qualità».

Decisamente classici gli otto gusti proposti: fiordilatte, crema, nocciola, stracciatella, cioccolato, marron glacé, pistacchio, limone.

Tra gli spunti più accattivanti ci sono i frappè, le coppe mangia&bevi e i croissant con gelato, quest’ultimi anche in versione da passeggio.

Altra novità del mondo Vibes sono i prodotti a proprio marchio. Il primo in vendita è il caffé BIO realizzato in collaborazione con Dicaf, una miscela certificata biologica, 80% arabica e 20% robusta, con chicchi provenienti da Brasile, Perù, Honduras e India. A breve il caffè sarà anche un gusto di gelato.

«L’idea di offrire prodotti a marchio Vibes – conclude Fabrizio Rolando – si fonda sulla volontà di offrire ai nostri ospiti la possibilità di portare a casa la nostra qualità e genuinità e di fruirne anche quando sono altrove. Per noi è un continuare a prenderci cura dei nostri ospiti anche quando sono fuori dal Vibes e per loro è come prolungare l’esperienza con noi».

La caffetteria apre alle 7 tutti i giorni. La gelateria alza le serrande a mezzogiorno, ma sabato e domenica anticipa alle 10 per due ore di colazioni con il gelato.

Dal giovedì alla domenica la chiusura è alle 23.00, ma con il cambio di stagione potrebbe esserci qualche piccola variazione.

DOVE

Via Montebello 22f a Torino

0112078067

www.vibestorino.com