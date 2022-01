Dai mitici anni Settanta, la musica dell’ex Area, Patrizio Fariselli, in concerto a Torino al Folk Club il 21 gennaio

Patrizio Fariselli è ospite della stagione 2021/2022 del FolkClub di Torino, con un concerto solista che si terrà il 21 Gennaio 2022, un piano solo esuberante e di grande impatto. (https://www.folkclub.it/it/concerti/26/patrizio-fariselli/)

La video-intervista realizzata da Marco Aruga, per la sua rubrica sul sito Contemporaryart Torino+Piemonte, Soundscapes.

Attraversare una vera utopia musicale da protagonista, e portare con sé i semi di quel disegno nella propria carriera, facendoli fiorire in vari e diversi progetti, che risentono sempre di quella freschezza, di quella inventiva e di quel desiderio di libertà che nasceva allora.

Patrizio Fariselli negli ‘anni ’70 è nel nucleo di musicisti che produce la prima prova discografica di “Area”; nel claim che li accompagna sono “International POPular group”, una vera dichiarazione di intenti, che riassume in parte le pulsioni e le aspirazioni artistiche di coloro che – Patrizio tra essi – vollero unire inclinazioni e passioni, sperimentazione ed accessibilità, culture e società, scambi e ricerca, musica e vita.

Nella “felice fusione” di quella esperienza musicale troviamo infatti echi del ribellismo beat, la libertà del jazz, la forza del rock, gli echi del mediterraneo, gli stimoli del contemporaneo. “Vasto programma”, che escludeva almeno pigri di orecchio e freddi di cuore, ma che per molti costituì un riferimento speciale, ed una stella nel firmamento musicale non solo italiano, inserendosi a pieno diritto, e con particolare originalità, in un mondo musicale progressivo ed aperto, in grande fermento. Con la peculiarità del diamante – da grezzo a unico e prezioso in un rapidissimo lasso di tempo – della voce di Demetrio Stratos, autore di una ricerca e di performance ineguagliate ad oggi.

Il suono di Area da allora si intreccia alle numerose esperienze musicali che Fariselli costruisce. Le successive incarnazioni di quel gruppo torneranno periodicamente ad emozionare, in nuova luce, ma la carriera del tastierista romagnolo dimostra intanto una sua grande curiosità, e certo una duttilità non comuni.

Lo vediamo infatti comporre una fitta serie di colonne sonore, per il cinema, come per il teatro e la danza, in particolare per la produzione cinematografica e teatrale dell’attore e regista toscano Alessandro Benvenuti.

Questa capacità di adattarsi ad esigenze narrative di diversa natura lo porta invece a lavorare per la televisione, nella prima serie del programma per bambini L’Albero Azzurro (nelle vesti del Maestro Fariselli, appunto) e, nello stesso ambito, ed in collaborazione con la figlia Cleo e della moglie Cristina Bergo, produce musica strumentale per bambini ed una serie di cartoni animati, che otterrà anche un premio prestigioso alla prestigiosa rassegna di “Cartoons on the Bay”, riconoscimenti che otterrà anche per il più recente lavoro per il film di animazione “Iqbal, bambini senza paura” di Michel Fuzellier e Babak Payami.

La sua musica conserva sempre quello spirito libero e pieno di curiosità per ispirazioni eterogenee ed anche inconsuete che lo ha sempre accompagnato, spaziando dall’improvvisazione alla musica antica, dall’elettronica alle musiche popolari.

Zipnews in collaborazione con il sito Contemporaryart Torino+Piemonte.