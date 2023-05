Dal 15 al 19 maggio è la Settimana dei Musei Scolastici

Dal 15 al 19 maggio, per la Settimana dei Musei Scolastici 2023, gli spazi espositivi dedicati all’istruzione apriranno le porte per far conoscere il proprio patrimonio culturale alle famiglie, agli ex studenti e a chiunque interessato organizzando visite guidate, laboratori e incontri. Per l’occasione si inaugurerà anche la nuova sezione del Museo della Scuola primaria Lessona, in corso Regio Parco 19.

Il programma della ‘Settimana’ è organizzato dagli assessorati alla Cultura (Divisione Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche) e all’Istruzione della Città di Torino in collaborazione con ICOM – Coordinamento regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta, INDIRE – Nucleo Territoriale NORD, Polo del ‘900, UNICEF – Comitato provinciale di Torino e Rete dei Musei Scolastici.

Fa parte del cartellone anche la mostra fotografica ‘Il gioco e la lavagna’ di Carla e Giorgio Milone, patrocinata da UNICEF e ospitata alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (inaugurazione 11 maggio, ore 11.30 e aperta fino al 30 giugno).

Il 18 maggio – Giornata Internazionale dei Musei (IDM) ICOM 2023 dedicata al tema ‘Musei, Sostenibilità e benessere’ – al Polo del ‘900 si terrà il convegno aperto al pubblico ‘Musei scolastici e Musei del territorio per un progetto partecipato di educazione al patrimonio culturale’. La partecipazione è libera su prenotazione fino a esaurimento posti. L’adesione della Città di Torino all’IDM (International Museum Day) ICOM 2023 sarà un momento di rilancio delle attività e delle riflessioni intorno al potenziale dei musei scolastici come strumento di educazione al patrimonio culturale.

Tutti gli appuntamenti sono visibili su http://www.comune.torino.it/museiscuola/news/la-settimana-dei-musei-scolastici-torinesi-2023.shtml

PROGRAMMA

15-19 maggio 2023 – Aperture straordinarie, laboratori, incontri e attività diverse a cura delle scuole di Torino dove sono allestiti i musei scolastici (per le singole attività si veda il sito http:// www.comune.torino.it/museiscuola/)

15 MAGGIO 2023 (ORE 10.30-12.00)

Scuola primaria Lessona – corso Regio Parco 19

Inaugurazioni “Galleria delle Mappe”: nuova sezione del Museo scolastico della Scuola Intervengono: Carlotta Salerno (Assessora all’Istruzione della Città di Torino), Luca Deri (Presidente della Circoscrizione 7), Andrea Lingua (Professore ordinario al Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture-DIATI del Politecnico di Torino).

A seguire, taglio del nastro e visita guidata a cura degli alunni.

18 MAGGIO 2023 (ORE 9.00-13.30)

Polo del ‘900 – via del Carmine 14

Mattinata di studi “Musei scolastici e Musei del territorio per un progetto partecipato di educazione al patrimonio culturale” Una preziosa occasione di confronto e riflessione sullo stretto rapporto che lega i musei scolastici e i musei del territorio per creare un tessuto cittadino più ricco e partecipato.

Interverranno tra gli altri Rosanna Purchia (Assessora alla Cultura della Città di Torino), Carlotta Salerno (Assessora all’Istruzione della Città di Torino). L’incontro è in collaborazione con ICOM. Coordinamento regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta, INDIRE. Nucleo Territoriale NORD, Polo del ‘900, UNICEF. Comitato provinciale di Torino e Rete dei Musei Scolastici.

Partecipazione libera su prenotazione fino a esaurimento posti.

FINO AL 30 GIUGNO

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (piazza Carlo Alberto 3)

Presentazione della mostra fotografica “Il gioco e la lavagna” di Carla e Giorgio Milone, patrocinata dall’UNICEF La mostra è un viaggio tra le scuole senza scuole e i giochi fatti con il nulla. La mostra sarà inaugurata oggi 11 maggio alle ore 11.30 e proseguirà fino al 30 giugno.

Per info: 011 011 34414 – museiscuola@comune.torino.it