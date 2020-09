Dalla Chiesa: cent’anni fa, la nascita di un carabiniere tutto d’un pezzo

Il centesimo anniversario della nascita del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, con le importanti celebrazioni nella natia Saluzzo di cui leggete in altra parte del giornale, ci offre la possibilità di ripercorrere un’importante fetta di storia d’Italia, segnata dalla lotta a mafia e terrorismo da parte – in questo caso – di chi ne fu essenziale protagonista ed illustre vittima.

Epigono del carattere piemontese chiuso e concreto, e portatore di un doppio nome quantomai sabaudo, Carlo Alberto Dalla Chiesa in Piemonte c’era nato quasi per caso. Più propriamente, per ragioni di servizio del padre: ufficiale dei Reali Carabinieri, Romano Dalla Chiesa prestava servizio a Saluzzo dove Carlo Alberto nacque il 27 settembre 1920. Molto più tardi il Piemonte – e in particolare Torino – saranno teatro di alcuni dei momenti più importanti del suo lungo servizio allo Stato, nel quale però spicca la caratteristica trilogia siciliana. Dopo gli studi e il diretto coinvolgimento nella guerra partigiana in Italia centrale (quando era stato mandato a comandare la tenenza di San Benedetto del Tronto), il capitano Dalla Chiesa venne spedito in Sicilia a combattere le bande di Salvatore Giuliano. Era una Sicilia in cui la mafia aveva appena mediato lo sbarco in Sicilia degli Alleati, e si organizzava per gestire un potere lasciato vacante dal totalitarismo fascista. Primo banco di prova per un ufficiale la cui carriera sarebbe stata votata alla lotta contro i grandi mali dello Stato.

Quasi vorticosa la successione dei suoi incarichi di quegli anni, prima e dopo la sua prima Sicilia, tra Casoria, Milano, Firenze e non soltanto. Ma l’isola che gli sarebbe stata fatale lo aspettava nuovamente nel 1966, ormai colonnello e padre di Rita, Nando e Simona, per il comando della Legione Carabinieri di Palermo. Vent’anni circa dopo l’epopea di Giuliano, Cosa Nostra meritava ormai più che mai la qualifica di “criminalità organizzata”, le cui singole cosche lottavano fra loro per il controllo del territorio attraverso il dominio delle sue risorse chiave, a cominciare dall’acqua per proseguire con la ricostruzione dopo il terremoto del Belice (nel cui quadro Dalla Chiesa meritò una medaglia di bronzo per il soccorso alle popolazioni colpite). Sette anni di comando in cui Dalla Chiesa consolidò le conoscenze che costituiranno i presupposti del suo ultimo, tragico incarico. Nel frattempo, però, sull’Italia degli anni Settanta incombeva l’incubo degli anni di piombo.

Lasciata la Sicilia, e promosso generale, Dalla Chiesa fu designato al comando della prima Brigata Carabinieri con sede a Torino. Osservatorio tristemente privilegiato sulla lotta nelle fabbriche del nord, fucina di quelle frange estreme del movimento operaio che – prontamente sconfessate dal movimento operaio stesso – avevano già ampiamente sconfinato nella lotta armata. Proprio di Dalla Chiesa fu l’intuizione che portò al Nucleo Speciale Antiterrorismo, figlia della teoria – poi amplissimamente applicata proprio nella lotta alla mafia, anche a livello giudiziario – per la quale la lotta a organizzazioni vaste e articolate non può essere condotta secondo gli usuali schemi legati all’organizzazione territoriale dell’Arma. Immediati i successi, a cominciare dal primo arresto di Renato Curcio in una rocambolesca azione coronata a Pinerolo l’8 settembre 1974 e portata a termine anche grazie all’infiltrazione nelle BR del famigerato “frate Mitra”, al secolo Silvano Girotto. Abbiamo detto «primo arresto» di Curcio, per distinguerlo dal successivo fermo che si renderà necessario a causa della rocambolesca evasione del fondatore delle BR dal carcere di Casale, il 18 febbraio 1975, che sarà causa di una delle più celebri sfuriate del Generale. Nel frattempo, proprio le tecniche di infiltrazione di cui sopra davano luogo a critiche che, strumentalizzate da immancabili gelosie e rivalità, portarono nel 1976 allo scioglimento del Nucleo Antiterrorismo.

Ma sarà sufficiente attendere il 1978 perché il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro convincano le istituzioni a far rientrare dalla finestra ciò che era stato troppo frettolosamente gettato fuori dalla porta. Il Generale Dalla Chiesa viene nominato Coordinatore delle Forze di Polizia e degli Agenti Informativi per la lotta contro il terrorismo, alle dirette dipendenze del Ministro dell’Interno. E’ il momento dello sfaldamento delle Brigate Rosse, indebolite ormai da laceranti contrasti interni e colpite dal sistematico arresto dei loro big, con azioni che Dalla Chiesa continuerà a coordinare in qualità di comandante della Divisione Interregionale “Pastrengo”, con giurisdizione su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia. Sarà in questa veste che Dalla Chiesa, nel 1980, si presenterà alla caserma dei Carabinieri di Cambiano per interrogare il pentito Patrizio Peci, dalle cui rivelazioni – oltre all’orribile vendetta sul fratello Roberto da parte di una delle costole nate dalla frammentazione delle agonizzanti BR – deriverà l’azione delle Forze dell’Ordine nel covo BR genovese di via Fracchia, da molti criticata in quanto vista come una sorta di premeditata rappresaglia, molto sfruttabile da parte degli immancabili detrattori che avevano interesse a bollare come troppo violenti e sbrigativi i metodi di Dalla Chiesa.

Sarà anche per queste ragioni che nel dicembre 1981 questi sarà nominato vicecomandante generale dell’Arma. In quegli anni, la prassi istituzionale non permetteva che un carabiniere di carriera fosse nominato Comandante Generale (sarà così fino al 2004), e quel secondo gradino, ammantato di fastosa impotenza, era ideale Oscar alla carriera in nome del vecchio promoveatur ut amoveatur. Ma il tutto non durerà che pochi mesi: il 6 aprile 1982, la nomina a Prefetto di Palermo.

In quegli anni, la nomina a capo di una provincia di un militare di carriera poteva apparire pericolosamente filodittatoriale, soprattutto quando a tale nomina si accompagnava la previsione di “poteri speciali”. Ma, tra una critica e l’altra, questi ultimi non arriveranno mai. A lamentarsene sarà lo stesso Dalla Chiesa, che, vedovo sin dal 1978 della prima moglie Dora Fabbo, aveva nel frattempo sposato in seconde nozze Emanuela Setti Carraro, più giovane di lui di trent’anni e di tre anni della di lui figlia Rita…

La sera del 3 settembre 1982, una Autobianchi A112 bianca esce dalla Prefettura di Palermo diretta a Mondello, la spiaggia più elegante del capoluogo siciliano. Dalla Chiesa è passeggero, alla guida c’è sua moglie; di scorta, su separata autovettura, l’agente Domenico Russo. Alle 21,15, in via Carini, una moto affianca la A112 scaricandole contro una valanga di fuoco. Analogo destino tocca alla vettura di scorta, alla quale altri sicari sparano da un’automobile da cui poi uno di essi scende per sparare il colpo di grazia a Dalla Chiesa, che probabilmente è già morto così come Emanuela, che a soli 31 anni cade vittima di un’organizzazione che tante volte si era… «pregiata» di non toccare le mogli.

«Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur». Durante i funerali, l’arcivescovo di Palermo cardinale Pappalardo cita il detto latino che più di ogni altro illumina le tragiche conseguenze delle troppe chiacchiere nelle stanze del potere. Fuori dalla chiesa di San Domenico, un anonimo cittadino infila quasi la testa dentro la macchina in cui si trova Rita e urla: «Non siamo stati noi!». Nel frattempo in via Carini, teatro della strage, qualcuno ha scritto la storica frase «Qui è morta la speranza dei palermitani onesti». Non quelli insomma che in quella stessa via, pochi istanti dopo la sparatoria, hanno abbandonato balconi e sprangato finestre nella torrida estate siciliana, tanto per garantire la tradizionale assenza di testimoni oculari.

Roberto Codebò