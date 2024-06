Derthona Timorasso e Gavi sulla Via dell’Oro

Un percorso di degustazione che lega l’eccellenza orafa di Valenza al vino, come prodotto di valore e prezioso dono della terra.

Sabato 14 giugno nel centro storico di Valenza Go Wine organizza la prima edizione dell’evento La Via dell’Oro.

Dalle 18 alle 22.30 nelle Sale del Centro Comunale San Rocco vengono allestiti banchi d’assaggio con le espressioni vinicole più rappresentative della provincia di Alessandria, in particolare delle aree di Gavi, dei Colli Tortonesi, di Ovada, di Acqui Terme e del Monferrato Casalese.

All’interno del foyer del Teatro Sociale di Valenza si svolgono degustazioni guidate dedicate a Derthona Timorasso e Gavi, in ideale abbinamento ad eccellenze orafe.

Sono presenti in degustazione altri vini autoctoni del Piemonte, come anteprima della Festa del vino in programma domenica 26 maggio ad Alba.

Sono previste specialità gastronomiche in abbinamento e masterclass di approfondimento.

Costo della degustazione illimitata ai banchi d’assaggio: 16 euro.

Info: 0173 364631 – stampa.eventi@gowinet.it

www.gowinet.it