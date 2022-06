Domenica 12 giugno si vota per i referendum sulla giustizia. Il giudice Caselli li racconta e li spiega oggi da Binaria Gruppo Abele

Il 12 giugno si voterà per i Referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali. I cinque quesiti riguardano: misure cautelari, separazione delle funzioni dei magistrati, elezione del Csm, consigli giudiziari, incandidabilità dei politici condannati.

La Fondazione Benvenuti in Italia, ACMOS e Libera Piemonte hanno organizzato un momento di confronto e di dibattito in vista di questo appuntamento elettorale con Gian Carlo Caselli, presidente onorario di Libera, moderato da Davide Mattiello, presidente di Benvenuti in Italia.

Oggi, lunedì 6 giugno, alle 17, da Binaria centro commensale, via Sestriere 34.

L’incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo a binaria@gruppoabele.org oppure su whatsapp.