Domani domenica 25 ottobre si celebra in tutto il mondo il World Pasta Day. L’unione Italiana Food conferma che nel Bel Paese tutti mangiano pasta (98%) con 23,1 kg annui.

Praticamente 6 italiani su 10, in tutte le fasce di età e con un picco al centro-sud, la portano in tavola tutti i giorni. E durante il lockdown il 28% ne ha consumata di più. Ma la pasta made in Italy è la prima scelta anche per il 72% delle famiglie inglesi, il 68% di quelle francesi, il 54% di quelle tedesche e il 48% negli Stati Uniti.



Il campione mondiale della Pasta Barilla 2019 è stato il giapponese Keita Yuge, ha trionfato a Parigi con le sue Penne al gorgonzola al profumo giapponese.