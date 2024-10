Due mesi di Sardegna con i Pranzi Slow Fuori dal Tempo

Prodotti sardi dei Presìdi Slow Food e dell’Arca del Gusto protagonisti al Fuori Tempo di Chieri. Il primo menu.

L’idea è stata lanciata durante Terra Madre, con un evento Off che ha anticipato il nuovo progetto del Fuori Tempo di Chieri (To): i Pranzi Slow della domenica.

Nei mesi di ottobre e novembre Davide e Virginia hanno deciso di tenere aperto il loro locale all’ora di pranzo per omaggiare i Presìdi Slow Food e i prodotti dell’Arca del Gusto della Sardegna.

Il menu è a cura di Roberto Martinez, chef di origini sarde. Verrà replicato ogni domenica dal 6 ottobre fino al termine di novembre.

Se l’iniziativa avrà successo, dicembre e gennaio saranno dedicati al Trentino e febbraio-marzo parleranno toscano.

Il Pranzo Slow alla scoperta del patrimonio enogastronomico sardo è davvero invitante.

Si parte con una piccola panada della tradizione di Oschiri ripiena di verdure di stagione.

È un tortino servito con una fonduta liquida di Casizolu, capperi e composta di Pompia di un’azienda costretta a chiudere l’attività.

La seconda portata è una Fregola risottata con zucca, ricotta mustia, finocchietto selvatico e bottarga di muggine di Cabras.

È pasta di semola versata a pioggia con l’acqua in una terrina di terracotta, poi tostata in forno. La ricotta di pecora è leggermente affumicata, la fregola è mantecata dolcemente con la crema di zucca, il finocchietto è fresco e il topping di bottarga aggiunge altra aromaticità. Ottima.

Il piatto principale è il maialino di razza suina sarda fondente, con millefoglie di patata amalgamata al Fiore Sardo e mirto.

Roberto usa la pancetta del maiale giovane, poco grasso, marinato 24 ore mirto e cotto a bassa temperatura. Finito in forno ad altissima temperatura per dare scioglievolezza e croccantezza e abbinato ad una riduzione di liquore di mirto. La millefoglie di patate è stratificata con Fiore Sardo e parte del formaggio è grattugiato a lato del piatto per correggere la sapidità. Notevole.

Chiusura dolce con la sebada rivisitata con miele di cardo, mandorle e scorza di arancia.

Nella versione di Martinez c’è una cialda di semola, mousse di formaggio vaccino all’arancia, miele di cardo, mandorle tostate e salate e scorza di arancia candita.

Quattro piatti realizzati con amore, abbinati a due vini della Cantina Quartomoro: Vermentino di Sardegna Un Anno Dopo e Isola dei Nuraghi Cagnulari CGN Memorie di Vite.

Sul tavolo anche i lievitati di Davide Di Bilio: pa punyat (tipico di Alghero, una ciabatta di semola di grano duro karalis e lievito madre) e pane coccoi (pane decorato di tradizione sarda, a pasta dura).

«Come ristoratori siamo l’ultimo anello di una catena secolare di sapienza gastronomica, fatta di saperi e tradizioni tramandate da molte generazioni – afferma Davide Di Bilio -. In un mondo in cui hanno preso il sopravvento i cibi processati industrialmente e gli ingredienti a basso costo, spesso coltivati in modo intensivo a danno dell’ambiente, sento il dovere di scegliere responsabilmente le materie prime ed essere in prima linea nel preservare il più possibile il nostro grande patrimonio enogastronomico e le storie di tanti piccoli produttori».

Il Fuori Tempo di Chieri aderisce al progetto Slow Food dell’Alleanza dei Cuochi.

I Pranzi Slow si consumano nelle domeniche di ottobre e novembre al Fuori Tempo, in via Principe Amedeo 30 a Chieri.

Costo € 35, che sale a 45 con la degustazione dei vini. I soci Slow Food godono di 5 € di sconto.

Prenotazioni: 01119764692 – www.fuoritempo.com

I PRODOTTI

Ricotta mustia – Fratelli Pinna – Thiesi (Ss);

Bottarga di muggine – Spanu Giovanni – Cabras (Or);

Razza suina sarda – Azienda agricola San Basilio (Su);

Miele di cardo – Azienda apistica Mieli Monte Tamara – Nuxis (Su);

Casizolu – Giovanni Borrodde – Santu Lussurgiu (Or);

Marmellata di pompia – Francesca Pau – Siniscola (Nu);

Fiore Sardo – Nuraghe Orta – Ollolai (Nu).

Fabrizio Bellone