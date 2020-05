Oggi alle 15 le Frecce Tricolori voleranno su Torino per l’iniziativa “Abbraccio Tricolore” dell’Aeronautica Militare.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) a partire da oggi effettuerà infatti una serie di sorvoli su tutte le regioni italiane per unire simbolicamente il Paese in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.

Il punto di partenza del tour delle Frecce Tricolori è Rivolto, sede del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico. Da qui nell’arco di cinque giorni saranno toccati tutti i capoluoghi di regione. Il tour si concluderà simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica.

Il sorvolo sul capoluogo piemontese di questo pomeriggio sarà effettuato su piazza Castello, piazza Vittorio Veneto e via Po.