È morto Franco Verona, il proprietario della storica azienda di penne Aurora

È morto a Torino all’età di 90 anni Franco Verona, proprietario della Aurora, storica azienda di penne e articoli da scrittura.

Il marchio è conosciuto in tutto il mondo e alcune penne sono state realizzate come vere e proprie opere d’arte, tanto che alcune sono state esposte al Moma di New York.

Anche la sindaca di Torino Chiara Appendino lo ricorda sui social: “La Città si unisce nel ricordo di Franco Verona, patron della storica azienda torinese, Aurora. Mancato oggi, all’età di 90 anni.

Con la sua passione e la sua capacità ha trasformato le penne stilografiche Aurora in opere d’arte, portando il nome di Torino in tutto il mondo”