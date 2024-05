È Sergio Germano il nuovo presidente del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco

Il vigneron di Serralunga d’Alba è stato eletto alla presidenza del più importante Consorzio di tutela del Piemonte. Succede a Matteo Ascheri. La sua vision.

Sergio Germano è il nuovo presidente del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

Succede a Matteo Ascheri, che ha guidato il Consorzio per due mandati triennali consecutivi.

Germano è titolare della Ettore Germano di Serralunga d’Alba, che conduce insieme alla moglie Elena e ai figli Maria ed Elia.

Pochi giorni fa il neopresidente aveva rilasciato una lunga intervista a Zipnews.

Qui: https://www.zipnews.it/sergio-germano-barolista-innamorato-di-bianchi-e-bollicine-le-tradizioni-si-evolvono-ma-serve-rigore-scientifico/

Rispondendo alle nostre domande Sergio Germano aveva chiarito la sua posizione in merito a numerosi temi che caratterizzano il dibattito attorno al Consorzio. In primis le proposte di modifica al disciplinare del Barolo.

«Voler mettere a norma esposizioni differenti è una cosa che io non condivido ed è venuta fuori in modo anche abbastanza improvviso – ci aveva detto -. Certi argomenti vanno trattati con una scientificità e con una profondità diversa. Sono secoli che diciamo che il nebbiolo è un vitigno avido di sole. Due anni di siccità o di precipitazioni più scarse non devono giustificare una rotta contraria».

Aveva poi rincarato: «Facciamo degli esperimenti. Se dopo anni di testate e di insuccessi dei nostri avi siamo arrivati a certi disciplinari, penso che almeno psicologicamente, per deontologia, per cuore o per rispetto, gli dobbiamo un minimo di cautela nelle decisioni sostanziali che prendiamo, anche solo di comunicazione. Pensare il nebbiolo a nord senza nessuna ricerca scientifica dimostra una superficialità che il Barolo e il Barbaresco non meritano».

C’è curiosità per capire quale sarà la sua linea conduttrice all’interno del Consorzio. Potrebbe essere riassunta in un altro passaggio della nostra intervista: «Non voglio stravolgere nessuna cultura, nessuna tradizione. Però tutte le tradizioni si evolvono».

Chissà che con Germano non si arrivi a costituire un gruppo di ricerca e di lavoro per studiare e approfondire in modo definitivo la possibilità dell’uso del tappo a vite sul Barolo. Una battaglia che lo vede da sempre in prima linea.

QUI L’INTERVISTA COMPLETA

A Sergio Germano i nostri personali auguri di buon lavoro per l’intero mandato.

Fabrizio Bellone