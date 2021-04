Oggi i 12mila peruviani residenti a Torino hanno votato per eleggere il loro presidente della Repubblica, i 130 deputati del Congresso e i parlamentari della regione andina.

Sono in totale ventiduemila i peruviani di Piemonte e Valle d’Aosta, di questi 12mila hanno diritto al voto.

Il seggio è allestito al Padiglione 3 di Lingotto Fiere, Oswaldo Boy Chavil è fra i coordinatori della macchina organizzativa.

Arrivato in Italia nel 1997, come badante prima e poi come oss, è presidente di Hatunwasi (grande casa), l’associazione dei peruviani di Torino.

Chavil è anche leader di FeCoPe, la federazione delle comunità peruviane in Europa e vicepresidente di Oncope, l’organizzazione mondiale della comunità peruviane all’estero.