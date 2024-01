La data non è ancora stata annunciata, ma fra circa sei mesi tutto il Piemonte si appresta a votare il Presidente della Regione. Le certezze sono molto poche. Il presidente uscente Alberto Cirio non è stato ancora ufficialmente riconfermato e l’opposizione non ha una proposta unitaria.

L’intricata matassa nel centrodestra

Da diversi giorni tra i tre partiti della maggioranza è in corso un serrato confronto sulle regionali. La questione è molto semplice: Fratelli d’Italia, primo partito nazionale, ambisce a governare con i propri uomini le varie regioni che andranno al voto quest’anno. La maggioranza di queste, presentano come governatori attualmente esponenti di Forza Italia, come il Piemonte o della Lega. Alberto Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione e esponente di punta di Forza Italia ha comunque rassicurato sul Piemonte: Cirio sarà riconfermato. Un’altra voce che è circolata nei giorni scorsi, nel caso di una mancata riconferma del presidente uscente, è la corsa in solitaria, con una propria lista civica, di Cirio. Voce smentita da più parti, ma che comunque sottolinea i nervi tesi nella maggioranza.

L’attesa del centrosinistra

Se nel centrodestra le acque sono agitate, nel centrosinistra la situazione non è più tranquilla. Il Partito Democratico ha espresso, già da qualche tempo, la volontà di candidare Chiara Gribaudo, fedelissima di Schlein, alla presidenza della regione. Il Movimento 5 Stelle sembrerebbe aver accettato questa proposta, ma attualmente non è stata ancora presentata in maniera ufficiale alla stampa e agli elettori. I problemi, nell’opposizione, sono sorti anche in relazione alla posizione di Azione, partito di Carlo Calenda. Il quale avrebbe espresso la sua intenzione di appoggiare Cirio, anche nel caso venisse riconfermato dal centrodestra. In quello scenario, il partito di Calenda non si presenterebbe alle elezioni con il proprio simbolo, bensì come una lista civica direttamente collegata a Cirio.

Mancano ancora sei mesi e siamo solo all’inizio.