Empoli-Torino: cronaca live (1-0)

45’+0 fine del primo tempo. Risultato parziale: Empoli-Torino 1-0.

45′: Nkoulou in scivolata anticipa di un soffio Caputo.

43′: …e ancora il Gallo ci prova, irrompendo a centro area e mandando di poco a lato.

42′: corner di Baselli, palo di Belotti da due passi…

42′: cross teso di Izzo da destra, palla in angolo.

41′: ancora Belotti, ma stavolta il suo tocco a rete è debole.

40′: dopo i due lampi di Belotti, il Toro non riesce a graffiare.

35′: ancora un cross di De Silvestri, Belotti stavolta ci prova di testa. Palla di pochissimo a lato.

35′: cross di De Silvestri, sforbiciata di Belotti, prodezza di Dragowsky.

34′: cross di Izzo, Nkoulou anticipato.

32′: il Toro tenta la reazione, ma l’Empoli si chiude bene.

27′: GOL! Da un errato passaggio difensivo di Ola Aina nasce l’assist di Pajac per l’ex Acquah, che azzecca il tocco di precisione.

24′: Belotti tenta l’assist, Dragowsky ancitipa De Silvestri.

23′: ancora un cross, stavolta da sinistra da parte di Ola Aina. Buone le trame granata sulle fasce, ma a centro area i difensori toscani sono sempre ben piazzati.

22′: cross di De Silvestri, nessuno ci arriva.

18′: tunnel di Di Lorenzo, fermato poi da Nkoulou.

16′: corner del Toro, palla sul fondo.

16′: torre di Belotti, spazza Maietta.

13′: corner di Bennacer, senza esito.

11′: splendido tiro di Farias, splendido volo di Sirigu a sventare l’insidia.

9′: prolungata fase offensiva dei granata, che non trovano però sbocchi.

7′: proteste empolesi per un presunto fallo di mano di Izzo su tiro di Farias.

6′: curiosamente, ancora un traversone di Izzo sbilenco esattamente come il precedente.

5′: bravo Nkoulou ad anticipare Caputo in angolo.

4′: evidente fase di studio iniziale. Si sente il peso delle rispettive poste in gioco.

1′: Toro subito in avanti, ma il cross di Izzo è fuori misura…

La Roma non è andata oltre al pareggio in casa del Sassuolo. Barlume per il Toro di una speranza d’Europa che tuttavia, dopo la conquista della Coppa Italia da parte della Lazio, resta flebile. Dal canto suo l’Empoli, in piena lotta per la salvezza, venderà carissima la pelle.

LA PRESENTAZIONE DI ROBERTO CODEBO’