Morto in Trentino un escursionista torinese di 34 anni

Un 34enne torinese muore precipitando in un dirupo sulle vette del Trentino a Moena. Il giovane è precipitato in un dirupo in un tratto di sentiero senza cordino metallico.

Intorno alle 3:30 di notte il corpo senza vita del giovane è stato ritrovato alla forcella del Ciadin a quota 2.550 metri.

L’escursionista era partito dal rifugio Taramelli in val di Fassa e aveva lasciato detto di voler percorrere il sentiero attrezzato Bepi Zac per raggiungere Cima Uomo. In prossimità della forcella del Ciadin è precipitato.

Le ricerche, partite immediatamente dopo la denuncia del mancato rientro ieri sera intorno alle 21, hanno coinvolto gli operatori della Stazione Centro Fassa.