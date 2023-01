Esperienze di gusto a Prato Nevoso, tra neve, calore e grande cucina.

Si chiama Gusto Montagna la rassegna che porta alcuni tra gli chef più affermati d’Italia in alta val Maudagna.

Tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70 sulle Alpi Monregalesi è cominciato a sorgere un paese nuovo, diverso da tutti quelli che si erano visti fino ad allora. Le case spuntavano una dopo l’altra, esclusivamente sul lato a monte della strada che saliva verso il colle del Prel e monte Moro, tutte con vista verso il sole e il monte del lago.

Così, dal nulla, tra gli alpeggi del Raschera e le pendici del Mondolè, è nata Prato Nevoso.

Alla struttura originaria dello strano paese, là dove un tempo sorgevano le stalle, dai primi anni del Duemila si è cominciato a costruire un nuovo borgo.

Oggi Prato Nevoso è come se avesse due anime. Una molto legata allo sci da discesa e alle attrazioni turistiche, l’altra ancorata ai ricordi e al tempo che fu.

Dal 2016 la Prato Nevoso Ski organizza una rassegna che porta in quota gli chef stellati. Si chiama Gusto Montagna e ha il potere di unire a tavola entrambe le anime, perché quando si appronta una iniziativa basata sulla qualità raramente si sbaglia.

Perchè uno chef affermato dovrebbe lasciare il proprio ristorante per salire in una baita di montagna la sera del venerdì? Magari giungendo da molto lontano per proporre una cucina così diversa dai consueti sapori che si trovano tra le alture del cuneese?

I motivi possono essere davvero molti, ma qualsiasi chef stellato sa di voler cucinare soltanto dove il proprio estro può essere valorizzato. Qui sa che è possibile.

Un merito della Prato Nevoso è certamente l’aver ristrutturato e curato baite di montagna dove un tempo si poteva a malapena mangiare un panino freddo.

Oggi allo Chalet Il Rosso cucina abitualmente Antonio Ietto, Ezzelino per tutti. Un nome che ha fatto la storia gastronomica di Mondovì e la fortuna di quel gioiello gourmet che aveva creato all’interno del Miramonti di Frabosa Soprana.

Ezzelino che cucina in cima ad una montagna è un valore aggiunto per Prato Nevoso. Immagino che quel nome sia anche una garanzia in più per stimolare i colleghi a collaborare. Perché la qualità non sta nella stella assegnata, ma nei piatti che possono essere replicati senza perdere anima e sapore.

Sono cinque le cene nel programma di Gusto Montagna. Spaziano in giro per l’Italia e si concludono in Piemonte, con una serata a più mani.

Si comincia venerdì 20 gennaio allo Chalet il Rosso. Ai 1928 metri della cima Alpet sarete sotto un cielo di stelle, compresa quella di Isabella Potì del ristorante Bros’ di Lecce.

Dopo la salita con la modernissima cabinovia troverete ad attendervi una sala riccamente illuminata ed un panorama a 360° che spazia dalle Alpi Liguri fino al Monte Rosa.

Poi il menu, che parla pugliese stretto: Indivia, mela, mandorla; Formaggio, porro, tartufo; Pasta, aglio, grasso rancido, peperoncino; Melanzana, ceci, limone molto maturo; Manzo, pera, liquirizia; Mela, ‘ncitrata.

Informazioni e prenotazioni al 3428052544.

Il viaggio prosegue il 17 febbraio con Massimiliano Mascia, due stelle Michelin al San Domenico di Imola. Con il ristorante chiuso per la pausa invernale Massimiliano propone la sua cucina all’interno dell’Osteria Le Stalle, al centro del borgo nuovo.

Terza serata in programma allo Ski Grill, affacciato sulla storica pista del Giallo di Prato Nevoso. Venerdì 24 febbraio arriva Pino Cuttaia con i profumi siciliani della Madia di Licata. Semplicità, rispetto della materia prima, sostenibilità: questi i capisaldi di una cucina che si è meritata le due stelle Michelin.

A marzo tocca ad Enrico e Roberto Cerea, tre stelle al Da Vittorio di Brusaporto, a due passi da Bergamo. Si torna allo Chalet il Rosso per la cena più attesa di tutta la rassegna, tra genio creativo e tradizione lombarda.

Massimo Camia

Chiusura ancora al Rosso venerdì 31 gennaio, con una cena a otto mani che vede impegnati contemporaneamente tre stellati: Marco Lombardo de La Ciau del Tornavento a Treiso, Emin Haziri del Cannavacciuolo Bistrot a Torino e Massimo Camia, dell’omonimo ristorante di La Morra. Affiancheranno il padrone di casa Ezzelino nell’evento conclusivo della rassegna.

Cannavacciuolo Bistrot

In totale undici stelle Michelin e tre locali accoglienti dove sentirsi come a casa.

Prenotazioni su Gusto Montagna – Prato Nevoso Ski

Info qui.

Fabrizio Bellone