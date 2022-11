Anche la medicina di genere in cardiochirurgia tra le novità che sono trattate e discusse in occasione delle 34° Giornate Cardiologiche Torinesi. Ad approfondire l’argomento in un’intervista Fabio Verzini, professore all’Università di Torino, Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare U, AOU Città della Salute e della Scienza.